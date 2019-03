Zum Meistergruppen-Auftakt in der Bundesliga trifft der SK Sturm am Sonntag um 14.30 Uhr in der Merkur-Arena auf St. Pölten. Die Grazer müssen auf eine zuletzt in Topform agierende Stammkraft verzichten.

© GEPA pictures

Der SK Sturm startet am Sonntag (Merkur-Arena, 14.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen St. Pölten in die Meistergruppe der Bundesliga.

Roman Mählich, der Trainer der Grazer, muss dabei einen Akteur vorgeben, der in der letzten Begegnung gegen die Wiener Austria (1:0) der beste Mann auf dem Platz war.

Flügelflitzer Philipp Huspek hat sich im Training leider verletzt. Den Oberösterreicher, der in dieser Saison schon sechs Assists in 16 Partien beisteuerte, plagt eine Muskelverletzung an der Oberschenkelrückseite.

Mögliche Alternativen

Wer für den 28-Jährigen in die Startelf rücken wird, bleibt das große Geheimnis. In Frage kommt neben Jakob Jantscher auch Michael John Lema. Eine weitere Alternative wäre Kapitän Stefan Hierländer. Sollte der Kärntner auf den rechten Offensivflügel wandern, müsste Fabian Koch wieder auf die Außenposition dahinter. Für den Tiroler würde Anastasios Avlonitis wieder in die Startelf zurückkehren.