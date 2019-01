Der SK Sturm hat die drittletzte Einheit des Trainingslagers in der Türkei in den Beinen. Hartberg absolvierte das erste Training auf türkischem Boden.

Es ist bereits Tag acht für den SK Sturm im türkischen Belek. Und die Stimmung ist trotzdem gut, keine Spur von Lagerkoller bei den Beteiligten. "Ja, das Gefühl habe ich auch. Es ist ein guter Zug drinnen", sagt Chefscout Andreas Schicker. Am Vormittag schwitzten Jörg Siebenhandl und Co. im Calista Sports Center, am Nachmittag steht eine weitere Trainingseinheit auf dem Programm. Bevor Roman Mählich und sein Team am Samstag wieder nach Graz zurückkehren, gibt es morgen Freitag noch ein letztes Testspiel. Um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit testen die Steirer gegen den FC Randers aus Dänemark - sksturm.tv überträgt wieder live.