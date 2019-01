Facebook

© GEPA pictures

Seit heute Nachmittag ist der SK Sturm nicht mehr die einzige steirische Bundesliga-Mannschaft in der Türkei. Während die Grazer schon seit knapp einer Woche in Belek trainieren, ist der TSV Hartberg heute in Lara angekommen - knapp 30 Minuten von Belek entfernt. Um 2.30 Uhr haben sich die Oststeirer im eigenen Stadion getroffen, sind über Wien nach Antalya und von dort nach Lara gekommen. Am Nachmittag gab Trainer Markus Schopp seinen Burschen trainingsfrei, nur eine Aktivierungseinheit stand auf dem Programm, um die müden Körper auf Vordermann zu bringen. Ab morgen wird aber ordentlich geschwitzt.

Beim SK Sturm wurde am Nachmittag ebenfalls nicht trainiert. Während die Spieler die Zeit zur freien Gestaltung genützt haben, machte sich eine Delegation des Betreuerteams auf, um bei der Wiener Austria zu scouten. Allerdings nicht, um sich für die zahlreichen Spieler zu revanchieren, die in jüngster Vergangenheit Richtung Wien-Favoriten abgewandert sind. Die "Veilchen" sind im Grunddurchgang noch ein Gegner der Schwarz-Weißen, könnten im Kampf um die Meistergruppe ein direkter Konkurrent sein. Darum hat man beim Testspiel der Wiener gegen Roter Stern Belgrad ganz genau hingeschaut.

