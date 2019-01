Sturm-Youngster Winfred Amoah hat im Rahmen des Trainingslager in Belek das Lied "Atemlos" von Helene Fischer zum Besten gegeben. Florian Ferk heizte den Kollegen mit "Country Roads" ein.

Gesangseinlage in Belek

Fußballerisch und gesanglich talentiert: Winfred Amoah © (c) GEPA pictures/ Christian Ort

Es herrscht wieder Belek-Wetter, wie es der SK Sturm in diesem Trainingslager gewöhnt. Nach einem sonnigen Montag regnete es pünktlich zum Dienstags-Training, kurzfristig sogar in Strömen. Markus Pink und Kapitän Stefan Hierländer trainierten wie Markus Lackner einzeln, Arnel Jakupovic (krank) und Lukas Grozurek (Knie) blieben im Hotel. Dafür feierte Lukas Fadinger nach der Bettruhe gestern zumindest mit Laufschuhen sein Comeback.

Torabschlüsse standen in der Einheit am Vormittag auf dem Programm - um für den Test am Nachmittag gegen AC Horsens (13 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sksturm.tv live) bereit zu sein. Der zweite, kurzftristig eingeschobene Test gegen den kasachischen Klub FK Ordabasy findet nun doch nicht statt. Dafür trainiere jene Spieler, die gegen Horsens nicht zum Einsatz kommen.

Gesangseinlage der Youngsters

Schon gestern gab es einen weiteren Höhepunkt im Trainingslager: Die Youngsters Florian Ferk und Winfred Amoah mussten zum Einstand singen. Während Ferk mit "Country Roads" die Stimmung einheizte, überraschte Amoah mit einer Schlagernummer. Der Sohn des ehemaligen Sturm-Spielers Charles Amoah trällerte Helene Fischers "Atemlos".

Sturm-Youngster Amoah singt "Atemlos" +

Sturm-Talent Florian Ferk singt ''Country Roads'' +

