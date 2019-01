110 Jahre Sturm Graz - die Gala zum Jubiläum fand bereits statt. Die Highlights in Videoform gibt es hier.

Thomas Tebbich, Ivica Osim und Christian Jauk © GEPA pictures

Sturm Graz feiert in diesem Jahr sein 110. Bestandsjubiläum. Den Auftakt in eine Veranstaltungsreihe machte vor einigen Tagen die Sturm-Gala mit anschließendem Clubbing in der Seifenfabrik. Highlight der Veranstaltung war Jahrhundert-Trainer Ivica Osim, der mit einer klugen Aussage für großen Applaus sorgte.

Während die Kicker und Trainer um Chef Roman Mählich sich in der Türkei auf die wichtigen Partien im Frühjahr vorbereiten, haben sich die Kreativen im Büro an das Schnittprogramm gesetzt und ein Highlight-Video der Gala gebastelt.

