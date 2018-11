Als ob Sturm Graz derzeit nicht genug Sorgen hätte: Nun fällt auch Philipp Huspek aus - er wurde schon am Dienstag operiert.

Philipp Huspek fällt aus: Kahnbeinbruch © GEPA pictures

Beim SK Sturm Graz geht es derzeit wirklich rund. Da ist die Entlassung von Trainer Heiko Vogel und die Übernahme des Interim-Duos Günter Neukirchner und Joachim Standfest an der Seitenlinie - solange die Sucher nach einem Nachfolger läuft. Solange sie das tut, werden natürlich viele Namen in die Runde geworfen. Und dann gab es für die beiden Neo-Hauptverantwortlichen auch gleich eine schlechte Nachricht: Denn Philipp Huspek fehlte beim ersten Training in der Nach-Vogel-Ära.

Und das aus gutem Grund: Der 27-jährige Flügelflitzer, der sich zuletzt wieder in die Stammelf gespielt hatte, erlitt im Spiel gegen Innsbruck einen Kahnbeinbruch an der Hand und wurde im UKH Graz von OA Aurel Krauss bereits operiert. Mit ein wenig Glück und einer Spezialschiene könnte er aber wenigstens nach der Länderspielpause wieder im Einsatz sein. Gegen St. Pölten am Samstag fehlt er den Grazern aber mit Sicherheit.