Markus Lackner und Stefan Hierländer herzen Lukas Grozurek © GEPA pictures

Altachs Manfred Fischer, Sturms Lukas Grozurek und Markus Lackner haben am Samstag eines gemeinsam: Sie spielen als Gegner auf dem Platz ihres bisher größten sportlichen Erfolges. Fischer ist mit den Vorarlbergern in Hartberg zu Gast, mit dem TSV stieg er in die Bundesliga auf. Sturm trifft auf die Admira. Für die Südstädter erzielte Grozurek 16 seiner 22 Bundesligatore. Und Lackner kennt außer jener der Admira nicht viele Heimkabinen: „Ich habe seit der U9 für die Admira gespielt, kenne dort jeden Winkel“, sagt der Mittelfeldspieler der Grazer. Dass er während dem Spiel anders fühlt, glaubt Lackner nicht. Auch wenn die Trompete wieder zu hören sein wird. „Die fehlt mir wirklich nicht“, lacht Lackner. „Aber die Vorfreude ist enorm. All diese Menschen wiederzusehen.“ Dass er den Weg in die Heimkabine einschlägt, kann er ausschließen.

