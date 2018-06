Der in dieser Saison lange verletzte Philipp Zulechner wird den SK Sturm verlassen. Das gab der Stürmer auf Instagram bekannt.

Philipp Zulechner © GEPA pictures

"Lange Zeit war es nicht sicher, wie es mit mir weiter geht. Nun ist zumindest klar, ich werde die Vorbereitung nicht mehr mit dem SK Sturm Graz antreten", schrieb Philipp Zulechner auf Instagram. Der Stürmer, der im Sommer 2016 von Freiburg an die Mur gewechselt war, konnte seit vergangenen Winter kein Spiel mehr für die Grazer bestreiten.

Grund war eine schwere Infektion, die den gebürtigen Wiener aus der Bahn geworfen hat. In insgesamt 40 Spielen für die Schwarz-Weißen traf der 28-Jährige acht Mal und lieferte drei Torvorlagen. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm eine besondere Geste der Sturm-Fans, wie Zulechner schreibt: "Der Fan-Banner im Auswärtsspiel gegen Mattersburg wird mir ewig in Erinnerung bleiben."

Wie es in Zulechners Karriere nun weitergeht, ist noch nicht bekannt.