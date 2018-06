Damir Grloci (80) verstarb in der Nacht auf 31. Mai nach langer, schwerer Krankheit.

Stets gut gelaunt: Damir Grloci © GEPA

Damir Grloci ist tot, der 80-Jährige starb in der Nacht auf 31. Mai nach langer schwerer Krankheit. Am Donnerstag findet in Marburg das Begräbnis statt. Grloci wechselte 1968 als 30-Jähriger zu Sturm Graz und eroberte im Flug die Herzen der Sturm-Fans. Nicht nur, weil der Slowene ein fantastischer Tormann war, seine Art zu spielen war ein Spektakel.

Er fing Bälle nicht immer mit den Händen sondern manchmal mit seiner legendären Tweed-Kappe, er klärte Flanken mit dem Kopf und sorgte für Unterhaltung im Publikum, wenn er sich mit den Fans eine Schneeballschlacht lieferte. „Grlo schauen“ war unter den Sturm-Fans angesagt. Am legendärsten ist die Geschichte von der gefangenen Maus: Gegen Rapid langweilte sich Grloci in seinem Tor, hechtete plötzlich und präsentierte den Fans eine gefangene Maus. Bis heute ist nicht klar, ob Grloci die Maus schon zuvor im Strafraum platziert hatte, um die Zuseher zu unterhalten oder ob er das Nagetier tatsächlich gefangen hatte. 1972 verließ Grloci Sturm in Richtung Schwarz-Weiß Bregenz, blieb den Grazern aber stets wohlgesonnen.

Grloci lebte und arbeitete nach seiner aktiven Karriere in Marburg. Der humorvolle Torhüter war aber stets gut gelaunt zur Stelle, wenn Sturm rief –

zuletzt beim Legendenabend im Mai 2017.