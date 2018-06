Facebook

Ernst Wustinger, Günter Kreissl, Thomas Tebbich und Christian Jauk © GEPA pictures

4500 Abos hat Sturm Graz für die kommende Saison bereits verkauft. Und blickt mehr als nur zufrieden auf diese Zahl - vor der vergangenen Saison sind zum gleichen Zeitpunkt 1000 Tickets weniger über den Verkaufstisch gegangen. Thomas Tebbich: "Unsere Anhänger sind die Basis unserer täglichen Arbeit. Wir freuen uns, dass wir auch in der kommenden Saison auf unsere treuen Fans zählen können und blicken der Spielzeit 2018/19 voller Enthusiasmus entgegen."

Auch heuer haben Abonnenten ein Vorverkaufsrecht bei internationalen Spielen. Und das trifft heuer auf zumindest zwei Partien zu, denn selbst wenn Sturm in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation an Basel oder Ajax scheitern, geht es für die Grazer in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League weiter. Sollten sie gegen Ajax oder Basel gewinnen, stehen die Grazer bereits fix in einer Gruppenphase - entweder jener der Champions League oder jener der Europa League.

Foto © Sturm Graz

"Im Falle eines möglichen Aufstiegs werden wir auch hier mit namhaften Gegnern wie Fenerbahce Istanbul, Spartak Moskau oder Standard Lüttich für ein ausverkauftes Haus sorgen. In der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League sind mit FC Nordsjælland, Vitesse Arnheim, Hajduk Split sowie Istanbul Basaksehir Topspiele nicht ausgeschlossen", sagt Geschäftsführer Wirtschaft Tebbich.

