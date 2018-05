Der SK Sturm bestreitet heute um 16.30 Uhr gegen die Admira sein letztes Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison. Gefeiert wird dabei an allen Ecken und Enden.

FUSSBALL: TIPICO-BUNDESLIGA / SK STURM GRAZ - LASK LINZ © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Klar, für Sturm und die Admira geht es im heutigen Bundesliga-Spiel in der Merkur-Arena nur noch um Punkteprämien. Denn die Plätze zwei und fünf und die damit verbundenen Europacupeinzüge sind einzementiert. Der Admira fehlen zahlreiche Spieler, auch Neo-Sturm-Akteur Markus Lackner dürfte aufgrund einer Zehenverletzung nicht einsatzfähig sein.

Neben den fixen Ausfällen von Emeka Eze und Philipp Zulechner droht auch Peter Zulj wegen Knöchelproblemen nicht rechtzeitig fit zu werden. Aber der Sturm-Regisseur wird zumindest Teil der ersten Feierlichkeiten sein. Der 24-Jährige bekommt von Bundesliga-Vizepräsident Erwin Fuchs den Pokal für den besten Spieler der Saison überreicht.

Wir können auf vielen Ebenen etwas bieten, was viele Vereine nicht können. Heiko Vogel

Überhaupt steht die Partie im Zeichen einer großen Party, bei der der Vizemeistertitel und der Sieg im ÖFB-Cup noch einmal gebührend mit den Sturm-Fans gefeiert werden. Bislang sind 12.500 Karten verkauft. Die Stadionkassen öffnen heute um 12 Uhr. Es wäre ein schönes Zeichen, wenn die Mannschaft, die im Cupfinale in Klagenfurt von rund 25.000 Sturm-Fans unterstützt wurde, im letzten Heimspiel vor (nahezu) vollem Haus auftreten dürfte. Das könnte auch positiven Einfluss auf die Vertragsverhandlungen mit u. a. James Jeggo, Dario Maresic und Bright Edomwonyi haben. „Ich rede viel mit ihnen und betone, dass sie so ein tolles Jahr mit dieser herausragenden Stimmung wie heuer anderswo nicht so schnell erleben“, sagt Sturm-Trainer Heiko Vogel. „Wir können auf vielen Ebenen etwas bieten, was viele Vereine nicht können. Wir haben ein tolles Umfeld, tolle Bedingungen und die Chance, international zu spielen. Ich habe ein gutes Gefühl.“

Punkterekord möglich

Dieses gute Gefühl sollen heute auch die Fans, die nach dem Spiel auf keinen Fall die Heimreise antreten sollten, haben. Christian Gratzei und Christian Schulz werden nach dieser Saison ihre Spielerkarrieren beenden und verabschiedet. Egon 7 wird für die musikalische Unterhaltung sorgen. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wird eine Rede halten. Außerdem wird jeder Sturm-Akteur für die starken Auftritte in dieser Saison gefeiert. Und schon mit einem Remis wäre – nach Punkten – die erfolgreichste Saison in diesem Jahrtausend fixiert. Heute live dabei zu sein, ist für Sturm-Fans Pflicht – bereuen wird es keiner.