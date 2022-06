Mit Verteidiger Nikola Djoric, der ablösefrei von FK Rad Belgrad nach Waidmannsdorf wechselt, verstärken die Violetten ihre Defensiv-Abteilung. Bernhard Sussitz steht Chefcoach Peter Pacult als Athletik-Trainer zur Seite. Der mehrfache Welt- und Europameister im Kickboxen folgt auf Manuel Trattnig, der seinen Posten aufgrund beruflicher Verpflichtungen abgibt.

Djoric wurde im Nachwuchs von Rad Belgrad ausgebildet und schaffte bei seinem Heimatklub den Sprung zu den Profis. Für den 22-Jährigen stehen 22 Einsätze in der serbischen Super Liga sowie 27 Partien (ein Tor, ein Assist) in der zweitklassigen Prva Liga in der Statistik. Der 1,92 Meter große Abwehr-Mann nahm bei der Austria bereits Mitte Mai als Gastspieler am Training teil.„Der Bursche hat sich gut präsentiert und wir sind davon überzeugt, dass er das Potenzial besitzt, um sich durchzusetzen und weiterzuentwickeln. Er ist körperlich robust, stark im Zweikampf und im Kopfballspiel, bringt Tempo auf den Platz und kann auch mit der Kugel umgehen“, beschreibt Sportdirektor Matthias Imhof die Qualitäten des dritten Sommer-Zugangs nach Christopher Wernitznig (WAC) und Moritz Berg (1. FC Magdeburg).

Sussitz, der neue „Schleifer“ im Trainerstab, blickt auf eine imposante Karriere im Kampfsport zurück: Zwischen 1996 und 2008 gehörte er zu den absoluten Größen in der internationalen Kickbox-Szene. Der gebürtige Klagenfurter gewann 17 WM- und EM-Medaillen, allein zehnmal die Goldene. Nach Beendigung der aktiven Laufbahn gab er sein Können und seine Erfahrung an den Nachwuchs weiter, arbeitete zudem als Fitness-Coach beim Eishockey-Rekordmeister KAC. Nun profitiert die Austria von seiner Leidenschaft und seinem Know-how.

„Ich bin froh, dass wir die entstandene Lücke im Betreuerstab schnell schließen und mit Bernhard Sussitz einen sehr erfahrenen Fachmann für die Austria gewinnen konnten. Er hat beim KAC erfolgreich gearbeitet, sich auf seinem Gebiet immer weitergebildet. Wir sind fest davon überzeugt, dass ‚Berni‘ im Zusammenspiel mit seinen Trainerkollegen dafür sorgen wird, dass unsere Burschen mit Power in die Saison gehen werden“, sagt Sportdirektor Imhof.

„Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe und die Zusammenarbeit im Stab von Peter Pacult. Ich habe die Entwicklung der Mannschaft mit großer Freude verfolgt und werde alles dafür tun, damit das Team daran anknüpfen kann“, sagt der 47-jährige Sussitz, der sich in seiner Freizeit neben Fußball und Eishockey auch für Golf, Tennis und Schach begeistert.

Manuel Trattnig, der im Sommer 2020 bei den Violetten anheuerte, den Aufstieg in die Bundesliga und den Einzug in das obere Playoff feierte, wird sich künftig verstärkt um sein Unternehmen („Kämpferherz CrossFit“) kümmern. Der 39-Jährige bleibt Violett aber zumindest in Teilzeit im Nachwuchsbereich erhalten. „Ich habe diese Entscheidung schweren Herzens getroffen, drücke jetzt wieder als Fan die Daumen und wünsche meinem Nachfolger viel Erfolg und Spaß mit diesem tollen Team“, so Trattnig.

Los geht’s für Djoric und Sussitz am Montag, dann steht im Sportpark die erste Einheit im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2022/23 am Programm - und der neue Verteidiger sowie der frühere Kickbox-Champion mit Chefcoach Pacult, Co-Trainer Martin Lassnig und Tormann-Trainer Thomas Lenuweit erstmals in Waidmannsdorf auf dem Rasen.