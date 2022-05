Florian Jaritz (24) geht in diesem Sommer in seine siebte Profi-Saison bei den Waidmannsdorfern und ist weiterhin der dienstälteste Spieler im Aufgebot von Chefcoach Peter Pacult. Ganz neu wird Moritz Berg (18) dabei sein, der vom deutschen Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg kommt. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir die Zusammenarbeit mit Florian Jaritz fortsetzen können. Er gehört bei der Austria fast schon zum Inventar, allerdings gab es nach seinen starken Auftritten im Frühjahr einige Klubs, die Interesse angemeldet haben. Dass er sich trotz lukrativer Angebote entschieden hat, den Weg in Klagenfurt weiterzugehen, unterstreicht seine große Verbundenheit und Identifikation“, sagt Sportdirektor Matthias Imhof über den Verbleib des Angreifers.

Jaritz war 2003 im Alter von sieben Jahren aus Moosburg zur Austria gewechselt, er durchlief den gesamten Nachwuchs und schaffte über die Amateure den Sprung in die Kampfmannschaft. Für den Linksfuß, der sowohl in der Abwehrkette als auch in der Offensivreihe eingesetzt werden kann, stehen 107 Pflichtspiele in der Statistik, in denen er 17 Tore und 18 Assists verbuchte. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison absolvierte „Jari“ 23 Partien mit drei Treffern und drei Vorlagen.

„Ich freue mich sehr, dass der Vertrag nun unterschrieben und meine sportliche Zukunft für die nächsten beiden Jahre geklärt ist. Die Austria ist der Verein meines Herzens und es macht mich sehr stolz, für ihn spielen zu dürfen. Ich bin den Weg aus der Regionalliga bis in die Bundesliga mitgegangen, als erster Aufsteiger haben wir direkt die Meisterrunde erreicht und damit Geschichte geschrieben. Daran wollen wir anknüpfen und ich werde weiterhin alles geben“, betont Jaritz.

Nach Christopher Wernitznig, der vom Wolfsberger AC nach Waidmannsdorf wechselt, steht zudem der zweite Sommer-Zugang fest. Moritz Berg kommt aus dem Nachwuchs des deutschen Zweitliga-Aufsteigers 1. FC Magdeburg nach Klagenfurt. Das 18-jährige Mittelfeld-Talent unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Er wird bei den Profis trainieren, aber auch Spielpraxis bei den Amateuren sammeln, die vor dem Aufstieg in die Kärntner Liga stehen.

Berg, der im vergangenen Sommer vom VfL Wolfsburg nach Magdeburg gegangen war, kam in der Serie 2021/22 für die U19 in der Junioren-Bundesliga in 16 Partien zum Einsatz. „Moritz ist ein sehr ambitionierter junger Spieler, dem wir zutrauen, dass er bei der Austria den nächsten Schritt machen und sich mittelfristig bei den Profis etablieren kann“, betont Sportdirektor Imhof.