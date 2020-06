Facebook

Daniel Nussbaumer (links) traf nach nur 21 Sekunden für Altach © APA/HANS PUNZ

Ernst Baumeister ist der neue Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten FC Flyeralarm Admira. "Ich habe keine Sekunde gezögert, als ich das Angebot der Admira erhalten habe. Jeder weiß, wie viel mir die Admira bedeutet", erklärte Baumeister vor der Partie gegen St. Pölten. "Wir haben eine Herkulesaufgabe vor uns. Es zählt für uns einzig und allein der Klassenerhalt. Darüber muss sich jeder bewusst sein. Ich erwarte von jedem Admiraner, dass er für seinen Verein alles gibt", fordert Baumeister.

"Ich erwarte mir eine Reaktion, bedingungslosen Einsatz und Leidenschaft bis zur letzten Minute. Ich will das Bewusstsein sehen, dass wirklich alle auf dem Platz alles für unsere Admira geben!", erklärte Baumeister vor dem Anpfiff. Und seine Worte sind angekommen. Die Admira siegte in der Qualifikationsgruppe durch Tore von Kerschbaum (40.), Toth (87.) und Petlach (89.) in St. Pölten 3:0. Die rote Laterne wandert somit zur WSG Tirol (1:1 gegen Mattersburg). Die Burgenländer gingen durch Gruber (14.) in Führung, Yeboah (44.) erzielte noch vor der Pause den Ausgleich bzw. den Endstand.

Der neue Tabellenführer heißt Altach. Die Vorarlberger siegten bei der Austria in Wien 2:0 (1:0). Nussbaumer sorgte nach nur 21 Sekunden für die Führung der Gäste, ein Eigentor von Palmer-Brown (52.) brachte die Entscheidung. Dazwischen sah Sax (31./Austria) wegen Tätlichkeit die gelb-rote Karte.