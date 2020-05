Facebook

Sturm braucht Hilfe von seinen Fans © APA/ERWIN SCHERIAU

Der SK Sturm bittet seine Fans auf eine Rückerstattung der laufenden Saisonabos, die durch die anstehenden Geisterspiele nichtig werden, zu verzichten. Die Grazer geben ihren Anhängern Optionen, um den Verein mit Hilfe eines Verzichts zu unterstützen.

"Auf Basis unseres Leitbilds haben wir vier Varianten für Abonnenten ausgearbeitet, die schlagend werden, da die restlichen Bundesliga-Spiele ohne Zuschauer ausgetragen werden. Packen wir uns alle an der Ehre und unterstützen unseren geliebten Klub, der uns allen so viel bedeutet", teilten die Grazer in einer Aussendung am Dienstagnachmittag mit.

Option 1

Diese Option beinhaltet den kompletten Verzicht auf jede Rückerstattung des Abopreises. Der Betrag kommt der Nachwuchsabteilung des Bundesligisten zugute. Fans, die diese Option wählen, nehmen automatisch an einem Gewinnspiel teil, wo unter anderem zwei Abos auf Lebenszeit verlost werden.

Option 2

Fans, die Variante zwei wählen, werden nach Verzicht einer Rückvergütung automatisch Mitglieder für das Jahr 2020 und genießen die daraus entstehenden Vorteile und Vergünstigungen. Bei einem Rückzahlungswert über EUR 50,00 werden Fans Black Member, bei einem Wert unter EUR 50,00 White Member.

Option 3

Variante drei beinhaltet die Rückvergütung des Abo-Preises in Form eines Gutscheins auf Fanartikel oder Tickets des SK Sturms.

Option 4

Anhänger, die den Preis ihres Abos zurückfordern, bekommen den Betrag bis zu 70 Euro als Gutschein rückerstattet, sowie den Restbetrag auf ihr angegebenes Konto überwiesen.