Kevin Friesenbichler hat wohl einen neuen Arbeitgeber. Der 25-jährige Weizer wechselt in die 2. Deutsche Budesliga zum VfL Osnabrück.

Friesenbichler stürmt in Zukunft für den VfL Osnabrück © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die vergangene Spielzeit verbrachte Kevin Freisenbichler der Wiener Austria leihweise in Kärnten beim WAC. Nun zieht es den Steirer nach Niedersachsen. Der VfL Osnabrück feierte erst in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in Deutschlands zweihöchste Spielklasse. Die Ablösesumme wurde nicht offiziell bekannt gegeben.

In 118 Bundesligaspielen durfte Friesenbichler bisher 23 mal über einen Treffer jubeln. Zudem war der 25-Jährige nach einem herrlichen Treffer in der Europa League nominiert für den UEFA-Award "Tor der Saison" nominiert.