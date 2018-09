Facebook

Rapid-Fans stürmten nach dem Derby den Platz © GEPA pictures

Die 0:1-Derby-Heimniederlage gegen die Wiener Austria ließ bei einigen Anhängern des SK Rapid die Sicherungen durchbrennen. Nach der Partie stürmten 50 bis 100 Fans des "Block West" den Platz und liefen in Richtung Gästesektor. In den kamen die Anhänger, die vor dem Sektor Pyrotechnik zündeten, aber nicht hinein.

Die Polizei marschierte Minuten später in großer Mannstärke im Stadion ein, weitere Vorfälle in der Arena blieben in der Folge aus. Für Aufsehen hatte der harte Kern der Rapidler schon während der Partie gesorgt. Neben einer imposanten Choreographie zu Beginn des Spiels gab der "Block West" nämlich auch ein ausführliches Spruchband zum Besten, um die Gästefans zu provozieren. Die Austrianer reagierten - nachdem die Rapidler mit "Gogo-raus"-Rufen einmal mehr die Ablöse von Trainer Goran Djuricin gefordert hatten - mit "Gogo - jetzt verlängern".

Insgesamt gab es in Zusammenhang mit dem Spiel zwei schwerverletzte Beamte, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Nachdem die Fans zurückgedrängt worden waren, sicherte die Polizei den Austria-Sektor mit einem Großaufgebot. Auch vor dem Stadion mussten feiernde Anhänger der Favoritner durch zahlreiche Polizisten geschützt werden. Wie es zu den Verletzungen der beiden Beamten kam, war zunächst unklar. Eidenberger zufolge wurden zwei Personen festgenommen. In einem Fall ging es um strafrechtlich Relevantes, im anderen um Verwaltungsrechtliches.