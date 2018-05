Facebook

© GEPA pictures

Die Wiener Austria hat eine wichtige Personalie für die kommende Saison besetzt. Thomas Letsch, der erst am 27. Februar dieses Jahres den Cheftrainerposten übernommen hatte und nur einen Vertrag bis Ende Juni erhalten hatte, bekam nun einen neuen Kontrakt. Und das trotz einer mittelmäßigen Bilanz von vier Siegen, einem Remis und vier Niederlagen bei einem Toverhältnis von 12:14.

Der Deutsche einigte sich mit den Veilchen auf eine Verlängerung bis Sommer 2020 mit Option auf eine weitere Saison. „Ich freue mich bereits auf die Herausforderung und kann versprechen, dass wir alle sehr hart arbeiten werden, um Erfolge einzufahren. Wir werden schnellstmöglich damit beginnen, die Kaderplanungen voranzutreiben, um so rasch wie möglich etwas Neues für die neue Saison im neuen Stadion aufbauen zu können. Wir haben ja schon damit begonnen, der Mannschaft einen anderen Stil zu verpassen, jetzt müssen dahingehend weitere Schritte folgen. Wir wollen eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen, um vielleicht etwas Erstaunliches zu schaffen, auf das wir alle stolz sein können. Ich freue mich auf die Aufgabe", sagt der 49-Jährige.

Stimmen von Wohlfahrt und Kraetschmer

Austrias Sportdirektor Franz Wohlfahrt meint: "Unser Anforderungsprofil war klar und dementsprechend haben wir auch die in Frage kommenden Kandidaten gewählt. Wir haben uns nun für den weiteren Weg gemeinsam mit Thomas Letsch entschieden, schätzen seine Arbeit und erwarten, dass wir schon in der kommenden Saison wieder eine erfolgreiche Austria-Mannschaft sehen. Mit der Trainer-Entscheidung ist der Analyseprozess für mich abgeschlossen, jetzt geht es an die Umsetzung. Jeder hat seine Vorstellungen, die nun in die richtige Richtung kanalisiert werden müssen.“

Auch Austria-Vorstand Markus Kraetschmer meldete sich zu Wort: "Wir haben uns in den vergangenen Wochen sehr ausführlich mit der Personalie Cheftrainer beschäftigt und sind zu der Überzeugung gekommen, dass Thomas Letsch die begonnene Arbeit fortsetzen soll! Thomas hat uns überzeugt und genießt unser vollstes Vertrauen. Wir haben viele Steine umgedreht und entsprechend unseren hohen Ansprüchen einiges hinterfragt. Wir haben den Markt sehr genau sondiert, demnach hat es natürlich auch einer Vielzahl an Gesprächen bedurft, um letztendlich zu einer klaren Entscheidung zu kommen."