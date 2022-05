Osim wird am Samstag in Sarajevo beigesetzt

Sturms Jahrhundert-Trainer Ivica Osim wird am Samstag in Sarajevo beigesetzt. Ab 12 Uhr wird der Bosnier im Nationaltheater Sarajevo aufgebahrt. Um 15 Uhr wird die Beisetzung am Stadtfriedhof Bare Sarajevo erfolgen.