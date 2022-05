ÖFB-Legionär Marko Arnautovic scheint es in Italien zu gefallen. Bei Bologna blühte der 33-Jährige so richtig auf, erlebte mit 14 Toren seinen zweiten Frühling und zählt so auch zu den besten Torschützen der gesamten Serie A. Nur sieben Akteure trafen öfters, Stars wie Edin Dzeko oder Zlatan Ibrahimovic liegen in der Torschützenliste hinter dem Österreicher.

Mit seinen Galavorstellungen spielte sich der Stürmer nun auch in den Mittelpunkt bei den italienischen Spitzenklubs. Laut der Zeitung "La Repubblica" ist das Top-Trio der Serie A an Arnautovic interessiert. AC Milan, Inter Mailand und SSC Napoli sollen großes Interesse an einer Verpflichtung des Routiniers haben.

Ob sich der Österreicher tatsächlich für einen Wechsel entscheidet, ist fraglich. Bei den Spitzenklubs wäre er wohl als Rotationsspieler gedacht, müsste sich mit mehreren Stars die Einsatzminuten teilen. Bei Bologna ist er der unangefochtene Superstar in der Offensive. Außerdem soll sein Verhältnis zu Trainer Sinisa Mihajlovic sehr gut sein.