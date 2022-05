Der AC Milan hat den vielleicht vorentscheidenden Schritt Richtung italienischer Fußball-Meisterschaft im Duell gegen Titelverteidiger Inter Mailand gemacht. Die Rossoneri gewannen am vorletzten Spieltag der Serie A gegen Atalanta Bergamo am Sonntag mit 2:0 (0:0). Rafael Leao (56.) und Theo (75.) machten im Giuseppe-Meazza-Stadion den 25. Saisonsieg Milans perfekt. Der AC hat es nun weiter in der eigenen Hand, den ersten Scudetto seit der Saison 2010/11 zu holen.

In der Tabelle führt das Team um Schwedens Starstürmer Zlatan Ibrahimovic fünf Punkte vor Inter, das am Sonntagabend auswärts noch gegen Cagliari Calcio spielt. Verliert Inter oder holt nur ein Remis, ist der AC vorzeitig Meister. Ansonsten kommt es am kommenden Sonntag zum packenden Fernduell, wenn der Tabellenführer bei Sassuolo Calcio antritt und Inter zu Hause gegen Sampdoria Genua spielt.

Indes gab der argentinische Nationalstürmer Paulo Dybala auf Instagram seinen Abschied von Juventus Turin bekannt. Der 28-Jährige ist damit im Sommer ablösefrei auf dem Markt. Favorit auf eine Verpflichtung Dybalas soll Inter sein.