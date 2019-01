Facebook

Ronaldo und seine Verlobte Georgina © APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Vergangene Woche zeigte sich Georgina Rodriguez noch neben ihrem Verlobten Cristiano Ronaldo in Madrid, wo der Juventus-Superstar wegen Steuerhinterziehung vor Gericht stand und zu einer Geldstrafe von 18,8 Millionen Euro und einer Haftstrafe von zwei Jahren (auf Bewährung) verurteilt wurde.

Nun berichtet die portugiesische Zeitung Correio da Manhaaber von Beziehungsproblemen. So soll die 25-Jährige ihren Verlobungsring im Wert von 700.000 Euro abgelegt und ihren Geburtstag am Sonntag in ihrer Heimat in Argentinien statt bei Ronaldo in Turin gefeiert haben.

Mehr zum Thema Ronaldo akzeptierte Geldstrafe von 18,8 Mio. Euro

Ronaldo gratulierte seiner Verlobten zwar auf Instagram und überschüttete die Mutter der gemeinsamen Tochter Alana Martina noch mit Liebesbekundungen, doch gebürtige Spanierin reagierte darauf nicht und postete ihrerseits nur ein Foto aus Buenos Aires - ganz in Schwarz gekleidet.

Spekuliert wurd nun auch, ob die Vergewaltigungsvorwürfe, mit denen Ronaldo seit Monaten konfrontiert ist, ein Mitgrund für die Liebes-Krise sein könnten.