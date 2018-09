Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Cristiano Ronaldo jubelt: Endlich ein Treffer © APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Vier Spiele lang warteten die Fans auf den ersten Treffer von "CR7" - am Sonntag hat es nun endlich geklappt: Cristiano Ronaldo netzte in der Serie A das erste Mal für Juventus Turin. Im Spiel gegen Sassuolo war er in der 50. Minute erfolgreich. Allerdings wird das Tor nicht als eines der schönsten seiner Laufbahn in die Geschichte eingehen. Aber auch für den 32-Jährigen war es wohl eines der wichtigsten, weil es endlich gelungen ist. Zudem legte er nur 15 Minuten später nach.

Nach drei torlosen Spielen waren die Erwartungen an CR7 enorm. Juve-Coach Massimiliano Allegri hatte sich im Vorfeld der Partie optimistisch gezeigt, dass es dieses Mal mit einem Treffer des Portugiesen klappen würde. Die Hoffnungen sind groß, dass der 33-Jährige Juventus zum Champions-League-Titel und natürlich zum achten Meistertitel in Serie verhilft. Zumindest in diesem Spiel waren seine Treffer auch spielentscheidend, denn gegen Sassuolo gab es für Juve einen 2:1-Sieg.

Douglas Costa zuckt aus

Doch das Spiel endete mit einem Skandal: Douglas Costa wird wohl für einige Wochen zuschauen müssen, denn nach einer unnötig harten Attacke folgten ein Ellbogencheck, ein Kopfstoß und zum unrühmlichen Höhepunkt auch noch eine Spukattacke in den offenen Mund des Gegners. Pfui, könnte man sagen. Rot sah der Portugiese, die Pause wird wohl länger sein.

Douglas Costa dreht komplett durch! pic.twitter.com/PjVrc28p4x — DAZN DE (@DAZN_DE) 16. September 2018