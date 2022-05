Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Philippe Coutinho wechselt nach gut fünf Monaten fest vom FC Barcelona zum englischen Premier-League-Verein Aston Villa. Nach einer Mitteilung der Katalanen von Donnerstagabend wurden sich beide Vereine über den 20-Millionen-Euro-Transfer einig. Der 29-Jährige, der seit Anfang Jänner an die Engländer ausgeliehen war, unterzeichnete einen Vertrag bis 2026.

Damit reißt der Brasilianer ein riesiges Loch in die ohnehin nicht gewinnbringende Transferbilanz der Katalanen. Coutinho wechselte im Winter 2017/18 zu Barca und sollte der neue Heilsbringer werden. Insgesamt 120 Millionen Euro überwiesen die Spanier an den FC Liverpool - was mit dem Transfer zu Aston Villa einen Verlust von 100 Millionen Euro bringt.

Es ist das Ende eines großen Missverständnisses. Der 29-Jährige fühlte sich bei Barcelona nie wirklich wohl, konnte sein Potenzial in keiner Partie so richtig zeigen. Nach einer Leihe zum FC Bayern in der Saison 2019/20 endet das teure Kapitel Coutinho bei Barcelona nun endgültig.