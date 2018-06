Die offizielle App der spanischen Fußball-Liga verwandelt Handys in Wanzen, um so Jagd auf illegale Live-Streamings zu machen. Die Proteste sind groß.

In Spanien

Messi & Co. werden im TV oft illegal konsumiert © APA/AFP/LLUIS GENE

Die offizielle App der spanischen Primera Division nützt mit dem Einverständnis der User Smartphone-Mikrofone, um nicht lizenzierte TV-Übertragungen aufzuspüren. Das wird auf der La-Liga-Website bestätigt: Die App aktiviert während Live-Spielen das Mikro, um herauszufinden, ob in der Umgebung eine illegale Pay-TV-Übertragung in öffentlichen Lokalen läuft.

La Liga heißt die App mit der äußerst fragwürdigen Praxis, die derzeit in Spanien auf über zehn Millionen Andriod-Smartphones installiert ist und mit seinen Machenschaften zu lauten Protesten im Netz geführt hat. Wie viele es bei iPhone sind, ist hingegen nicht bekannt. Weil viele Betreiber zwar Messi, Ronaldo und Co. auf ihren Bildschirmen zeigen, aber nicht dafür bezahlen, entsteht der Liga und damit den Vereinen angeblich ein jährlicher Schaden in der Höhe von 150 Millionen Euro.

Und so funktioniert die "Jagd", die User zu Denunzianten machen will: Über die Ortungsfunktionen wird festgestellt, wo der Smartphone-User ein Spiel verfolgt. Wenn die Geodaten mit einem öffentlichen Lokal übereinstimmen, nimmt man einen Abgleich mit den Kundendaten vor. So findet man heraus, ob der Lokalbetreiber als zahlender Pay-TV-Abonnent registriert ist.