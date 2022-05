Kurt Zouma vom englischen Fußball-Erstligisten West Ham ist in drei Fällen wegen Verstößen gegen das britische Tierschutzgesetz angeklagt worden. Der 27-jährige Franzose muss gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Yoan, einem Fünftliga-Profi, am Dienstag erstmals vor Gericht erscheinen. Im Februar war ein Video im Internet aufgetaucht, in dem Zouma seine Katzen mehrfach tritt und schlägt. Gefilmt wurde es mutmaßlich von Yoan Zouma, dessen Lachen zu hören ist.

Das Video hatte nicht nur in England Empörung ausgelöst. West Ham hatte den Vorfall scharf verurteilt, eine hohe Geldstrafe verhängt und an mehrere nationale und internationale Tierschutzorganisationen gespendet. Die beiden Katzen befinden sich weiterhin in der Obhut der britischen Tierschutzorganisation RSPCA.