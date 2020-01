Facebook

Sergio Romero © AP

Englische Medien berichten, dass es in der Nähe des Trainingsgeländes der von Manchester United zu einem Autounfall gekommen ist. Ersatz-Torhüter Sergio Romero sei demnach in seinem fast 200.000 Euro treueren Lamborghini auf der Carrington Spur Road von der Fahrbahn abgekommen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wurde zunächst nicht bekannt. Das Nobel-Auto wurde unter der Leitplanke eingeklemmt am Straßenrand gesehen. Wie der "Daily Mirror" schreibt, habe Manchester United bestätigt, dass Romero bei dem Unfall im Auto saß. Er blieb unverletzt.