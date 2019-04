Facebook

Danny Dinkwater trank nicht nur Wasser © Getty Images

Danny Drinkwater hat derzeit kein leichtes Leben beim FC Chelsea - unter dem neuen Trainer Maurizio Sarri kam der 2016 aus Leicester gekommene Mittelfeldspieler seit über einem Jahr nicht mehr in der ersten Mannschaft zum Einsatz - und das, obwohl die Londoner einst 35 Millionen Pfund für ihn überwiesen.

Eines ist sicher: Der Fehltritt, der ihm am Montagmorgen unterlief, wird die Rückkehr in die Startelf nicht beschleunigen. Denn am Montagfrüh wurde der 29-Jährige verhaftet und wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss auch angeklagt. Drinkwater, der auch schon drei Mal in Englands Nationalelf gestanden war, war Montagfrüh von der Polizei "nach einem Zwischenfall" verhaftet worden, wurde aber nach der Festlegung seines Gerichtstermins am 13. Mai auch wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizei von Cheshire gab ein Statement heraus, in dem berichtet wurde, dass "Danny Drinkwater kurz nach 12.30 Uhr am Montag, dem 8. April verhaftet wurde, nachdem er einen Unfall ohne weitere beteiligte Fahrzeuge nahe Ashley Road in Mere" verursacht hatte.Am Abend des 8. April spiele Chelsea übrigens, logischerweise einmal mehr ohne Drinkwater, gegen West Ham und siegte 2:0.