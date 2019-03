Southampton setzte sich mit 1:0-Sieg in Brighton etwas von der Abstiegszone ab. Manchester United siegte gegen Watford 2:1.

Ralph Hasenhüttl © APA/AFP/GLYN KIRK

Für Ralph Hasenhüttl und den vom Steirer betreuten FC Southampton gab es in der Premier League ein wichtiges Erfolgserlebnis. Die "Saints" siegten auswärts gegen Brighton 1:0 und setzten sich damit vorerst einmal um fünf Punkte von der Abstiegszone ab.

Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat Manchester United vorgelegt. Im ersten Spiel nach der Ernennung von Ole Gunnar Solskjaer zum Cheftrainer siegten die Red Devils gegen Watford mit Mühe 2:1 und setzten sich mit 61 Zählern einen Punkt vor Arsenal und punktegleich mit dem drittplatzierten Team von Tottenham auf Platz vier.

Marcus Rashford schießt zum 1:0 für United ein Foto © AP

Watford, wo Sebastian Prödl neuerlich nicht im Kader aufschien, begann stark, aber United ging nach einem Konter durch Marcus Rashford in Führung (28.). Anthony Martial erhöhte in der zweiten Hälfte auf 2:0 (72.), ehe Abdoulaye Doucoure (90.) verkürzte. In der 94. Minute wäre nach einem Freistoß beinahe noch der Ausgleich gefallen.

West Ham mit Marko Arnautovic (bis 66.) musste sich dem FC Everton zu Hause 0:2 geschlagen geben.

Manchester City siegte beim Abstiegskandidaten Fulham durch Tore von Bernardo Silva (5.) und Sergio Aguero (27.) 2:0 und führt bei je 31 Spielen mit 77 Punkten einen Zähler vor dem FC Liverpool, der im Sonntag-Schlager Tottenham empfängt.