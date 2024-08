Erling Haaland hat Manchester City zum dritten Sieg im dritten Saisonspiel in der englischen Fußball-Premier-League geschossen. Der Norweger erzielte am Samstag beim 3:1-(2:1)-Auswärtssieg bei West Ham United alle drei Tore des Meisters, der damit weiter an der Tabellenspitze steht. Haaland traf in der 10., 30. und 83. Minute und hält nach drei Runden bereits bei sieben Treffern.

Titelanwärter Arsenal hat hingegen erstmals Punkte abgegeben, spielte aber fast die gesamte zweite Halbzeit mit einem Mann weniger. Die Londoner kamen nicht über 1:1 gegen Brighton & Hove Albion hinaus. Zwar führten die Gunners nach einem brillanten Abschluss von Kai Havertz und Vorarbeit von Bukayo Saka plangemäß (38.). Nach Gelb-Rot für Mittelfeldspieler Declan Rice (49.) gelang den ebenfalls weiter ungeschlagenen Gästen durch Joao Pedro der Ausgleich (58.). Beide Teams vergaben im Anschluss Chancen auf den Sieg und halten nach drei Runden bei sieben Punkten.