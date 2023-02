Fußball-Meister Red Bull Salzburg sieht sich im Duell mit AS Roma als klaren Außenseiter, will sich im Hinspiel der Europa-League-Zwischenrunde heute (18.45 Uhr/live ServusTV und Sky) aber eine möglichst gute Ausgangsposition schaffen. Trainer Matthias Jaissle setzt gegen das Ensemble von Jose Mourinho auf die Energie der Heimfans. Das Stadion ist mit 29.520 Zuschauern ausverkauft. "Wir werden versuchen, eine Überraschung herbeizuführen", sagte der Deutsche.

Im Gegensatz zum Ligaalltag befinde man sich nicht in der Favoritenrolle. "Es ist so, dass wir dieses Druckgefühl nicht haben", erklärte Jaissle. Er könne internationale Abende daher ein wenig mehr genießen. Die Entscheidung über den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale, das die Salzburger seit 2019 nicht erreicht haben, fällt nächsten Donnerstag (23. Februar, 21.00 Uhr) in Rom. Jaissle: "Wir wollen in beiden Spielen sehr, sehr mutig auftreten. Aber es ist eine absolute Challenge für uns, hier zu bestehen."

