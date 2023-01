Der durchaus überraschende Transfer von Daley Blind zum FC Bayern ist perfekt. Das bestätigten die Münchner am Donnerstagabend. Der niederländische WM-Teilnehmer unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer. Er ist als Reservemann für den jungen Linksverteidiger Alphonso Davies eingeplant.

Blind kickte zuletzt bei Ajax Amsterdam, dort war sein Vertrag Ende des Vorjahres aber aufgelöst worden. Dennoch kommt Blind mit ordentlich Spielpraxis in München an. In allen fünf Spielen stand er beim Turnier in Katar für die Niederlande in der Startelf. Im Achtelfinale gegen die USA schoss er beim 3:1-Sieg ein Tor und legte ein weiteres auf.

"Ich kann es kaum erwarten, hier zu spielen. Wir haben die wichtigste Zeit der Saison vor uns, da geht es um Titel - und ein Verein wie Bayern München kann jeden Titel gewinnen", sagte Blind zu seinem Wechsel.