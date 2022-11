Bayern-Torhüter Manuel Neuer hat öffentlich gemacht, dass er an Hautkrebs erkrankt war. "In meinem Fall ist es Hautkrebs im Gesicht, wodurch ich dreimal operiert werden musste", sagt der Weltmeister von 2014 der Bild. Schon vor einem Jahr wurden Spekulationen um eine mögliche Erkrankung genährt, als der 36-Jährige vor einem Champions-League-Spiel mit einem Pflaster im Gesicht gesehen wurde. Die WM in Katar sei wegen der zurückliegenden Diagnose nicht in Gefahr.

Gemeinsam mit der Tennisspielerin Angelique Kerber investiert der Goalie nun in eine Sonnencreme, die er am Mittwoch über die Sozialen Medien präsentiert hat. Kerber hat ebenfalls eine gesundheitliche Vorgeschichte, muss einer sonnenbedingten Hyperpigmentierung vorbeugen.