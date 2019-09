Nach einem 1:1 gegen den FC Bayern liegt Leipzig in der deutschen Bundesliga weiter an der Spitze. Borussia Dortmund fertigte Leverkusen mit 4:0 ab. Hütter-Klub Frankfurt verlor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marcel Sabitzer gegen Lucas Hernandez © dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

RB Leipzig verteidigte die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga mit einem 1:1-Heimremis gegen den FC Bayern erfolgreich. Der Meister ging durch Robert Lewandowski schon in Minute drei in Führung, kurz vor der Halbzeit sorgte Emil Forsberg mit einem verwandelten Foulelfer für den Ausgleich. Borussia Dortmund kam gegen Bayer Leverkusen zu einem klaren 4:0-Erfolg und liegt einen Punkt zurück.

Hier geht es zu den Ergebnissen und zur Tabelle

Die Bayern dominierten die erste Hälfte in Leipzig, das 1:1 schmeichelte den Gastgebern. Nach der Pause ging es im Spitzenspiel hin und her, und Leipzig hätte durchaus in Führung gehen können, aber Manuel Neuer im Bayern-Tor zeichnete sich wiederholt aus, einmal gegen einen unglaublichen Flatterball bei einem Scharfschuss von Österreichs Teamspieler Marcel Sabitzer.

Unmittelbar vor dem Schlusspfiff verhinderte Peter Gulacsi nach einem Kopfball von Niklas Süle aus kürzester Distanz im Anschluss an einen Corner den Last-Minute-Sieg für die Bayern (92.). David Alaba musste wegen muskulärer Probleme passen. Es wäre das 350. Pflichtspiel des Österreichers für den FC Bayern gewesen.

Die Tore für Dortmund erzielten Marco Reus (2), Paco Alcacer und Raphael Guerreiro.Bei Leverkusen spielte ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger durch, Aleksandar Dragovic saß nur auf der Bank. Mönchengladbach, die Elf von Marco Rose und mit Stefan Lainer, setzte sich beim 1. FC Köln mit Louis Schaub (bis 74.) 1:0 durch, das Team von Adi Hütter, Eintracht Frankfurt verlor mit dem zuletzt in die Schlagzeilen geratenen Martin Hinteregger beim FC Augsburg 1:2.