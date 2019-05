Facebook

Damir Canadi übernimmt mit kommender Saison das Traineramt beim 1. FC Nürnberg. Das gab der in die 2. deutsche Fußball-Liga abgestiegene Klub am Sonntag bekannt. Der Wiener arbeitete zuletzt zwei Jahre in Griechenland für Atromitos und führte die Athener dabei zweimal in den Europacup. Davor war Canadi bei Rapid und Altach tätig.