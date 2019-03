Eintracht Frankfurt siegte in der deutschen Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf 3:0 und liegt an fünfter Stelle

Haller (Mitte) traf in der Nachspielzeit © GEPA pictures

Eintracht Frankfurt mit Trainer Adi Hütter und Martin Hinteregger kam in der deutschen Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf zu einem 3:0 und ist Fünfter (43), drei Zähler hinter Leipzig und Gladbach, einen Punkt vor Leverkusen. Die Tore erzielten Goncalo Paciencia (48.) und der in der 72. Minute eingewechselte Sebastien Haller (91., 94.).

In Führung liegt der FC Bayern (57), der am Samstag das punktegleiche Team von Borussia Dortmund aufgrund der nach dem 6:0 gegen Wolfsburg besseren Tordifferenz an der Spitze abgelöst hatte.