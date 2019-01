Facebook

Martin Hinteregger © GEPA pictures

Die Negativserie des FC Augsburg in der deutschen Bundesliga wurde nun Martin Hinteregger zu viel. Der österreichische Teamverteidiger, der bekannt dafür ist, sein Herz auf der Zunge zu tragen, ging mit seinem Coach Manuel Baum hart ins Gericht und eröffnete damit die Trainerdiskussion.

"Das ganze Jahr 2018 zeigt die Kurve nach unten. Ich sehe nicht viel Verbesserung, die Entwicklung geht seit einem Jahr nach unten", erklärte Hinteregger nach dem zehnten Spiel des FC Augsburg in Folge ohne Sieg. Der Kärntner legte mehrmals nach: "Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen. Ich weiß selber nicht so genau, was heute unsere Taktik war."



Der 26-Jährige sprach von einer ganz schwachen Leistung der Augsburger. "Es war einfach nur schlecht. Wir haben haushoch verdient verloren, meinte Hinteregger. "So macht Fußball keinen Spaß, wenn du immer nur dem Ball nachläufst."

Augsburg-Manager Stefan Reuter steht vorerst noch hinter seinem Trainer.

Hannover-Trainer Andre Breitenreiter wurde heute entlassen.