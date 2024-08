Der ÖFB-Legionär steuerte beim 4:0-Erfolg der Breisgauer in Osnabrück die beiden finalen Treffer (73., 94.) bei. RB Leipzig siegte mit Teamspieler Nicolas Seiwald trotz Rückstandes nach zwei Minuten bei Drittligist Rot-Weiß Essen am Ende klar mit 4:1. Auch die weiteren Bundesligisten Mönchengladbach, Heidenheim und Union Berlin stiegen am Samstag auf.

Bei Gladbach feierte Neuzugang Kevin Stöger sein Pflichtspieldebüt. Mit dem Österreicher in der Startelf gewannen die „Fohlen“ in Aue mit 3:1. Der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger Paul Wanner durfte bei Heidenheims 4:0 in Villingen einen Treffer bejubeln. Lange zittern musste indes Union Berlin. Beim Startelfdebüt von Leopold Querfeld mühten sich die Berliner zu einem 1:0-Erfolg beim Greifswalder FC. Zweitligist Greuther Fürth siegte bei Schott Mainz mit 2:0, der Österreicher Marlon Mustapha traf zum Endstand.