Die erste Hälfte der Gruppenphase dieser Champions-League-Saison ist abgelaufen, und der Halbzeitstand stellt aus österreichischer Perspektive Großes in Aussicht. Salzburg führt die Tabelle der Gruppe E an und steht damit nach drei Spieltagen an der gleichen Position wie die ständigen Mitglieder des Klubs der Favoriten, namentlich Real Madrid, Manchester City, FC Bayern oder Paris St. Germain. Diesen höheren Rang hat sich das Team von Matthias Jaissle in allen wesentlichen Segmenten des Fußballs erarbeitet.