Sie sind nicht nur begabt, sondern auch höchst erfolgreich. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung (4 Millionen) kann es kein Land der Welt mit Kroatien aufnehmen, wenn es um die Anzahl der Weltklasse-Fußballer geht. Österreichs Nationalteam musste erst kürzlich deren Spielstärke akzeptieren, und heute bekommt es der österreichische Serienmeister mit dem kroatischen Pendant zu tun. Aber wie machen sie das denn bloß, die Kroaten?

Eine besonders ergiebige Quelle ist der Einser-Klub. Taktisch gesprochen ist Dinamo Zagreb wie Red Bull Salzburg, nur anders. Während die Österreicher äußerst effizient den Weltmarkt ausspionieren, halten die Scouts von Dinamo Ausschau nach den größten Talenten im eigenen Territorium, das praktizieren sie auch in und mit Schulen. Denn dort werden von der ersten Stunde an die Mannschaftssportarten forciert.

Großer Technik-Schwerpunkt

„Sie holen aus ganz Kroatien die besten Kinder“, erzählt der Wahlsteirer Zeljko Vukovic, vor Jahren Verteidiger beim GAK und beim FC Kärnten und einst auch bei Dinamo aktiv. Nur die renommiertesten Trainer werden auf den hoffnungsvollen Nachwuchs losgelassen. Dieser darf seiner Kreativität freien Lauf lassen, bis zwölf, 13 wird nur Technik trainiert, „keine Taktik, keine Kondition“. Auch die Rolle des Straßenfußballs ist nicht zu unterschätzen. „In Österreich sehe ich das schon lange nicht mehr.“ Nach vollendeter Grundausbildung schwärmt die herangezogene Elite dann aus in die europäischen Topligen, wie zum Beispiel etwa Real-Madrid-Superstar Luka Modric.

Die Kroaten verfügen zudem über exzellente genetische Grundlagen, was sich auch an der Performance der jenseits des Heimatlandes aufgewachsenen Landsleute darstellen lässt. Beispiele gibt es zuhauf, auch aus Österreich. Chelsea-Star Mateo Kovacic etwa verließ mit 13 Jahren Linz in Richtung Zagreb. Die österreichische Nationalmannschaft schaute durch die Finger, ebenso wie auch bei Luka Sucic, dem aufstrebenden Jungspund der Salzburger. In der Red-Bull-Akademie ausgebildet, entschied er sich für Kroatien. „Sobald einer ein Angebot bekommt, geht er zu Fuß nach Zagreb“, meint Vukovic.

Was macht Robert Ljubicic?

Heute aber spielt Sucic gegen Dinamo, wo Robert Ljubicic gesetzt ist. Der Wiener und Ex-Rapidler hat noch keine Entscheidung getroffen, aber dass seine Wahl auf Österreich fallen wird, ist eher unwahrscheinlich.

Für die Salzburger geht es heute um sehr viel, denn mit einem Sieg kann nicht nur die Basis für Platz drei gelegt, sondern auch die Hoffnung gestärkt werden, eventuell die K. o.-Phase zu erreichen. Das Match ist ausverkauft. „Wir müssen extrem auf der Hut sein“, sagt Dinamos Robert Ljubicic.