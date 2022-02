Für das Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Salzburg und dem FC Bayern am 16. Februar gehen nach Aufhebung der Beschränkungen fast 30.000 Karten in den Verkauf.

Die Red-Bull-Arena wird am 16. Februar ausverkauft sein © APA/KRUGFOTO

Ein besseres Timing ist kaum noch denkbar. Am Dienstag verkündete die Regierung die Aufhebung der Personenobergrenze für Freiluftveranstaltungen ab 12. Februar. Dies war für den FC Salzburg gerade noch eine Topnachricht zur richtigen Zeit, denn nun kann die Red-Bull-Arena für den Champions-League-Achtelfinalhit am 16. Februar gegen den FC Bayern (21 Uhr) zur Gänze ausgelastet werden. Das heißt, dass beinahe 30.000 Karten in den Verkauf gehen.

Und so sieht der Plan für die Ticketvergabe im Detail aus: Am Mittwoch, dem 9. Februar, um 13 Uhr startet die erste Verkaufsphase für alle Saisonabonnenten. Die bestehenden Plätze sind bis Freitag, 11. Februar, 24 Uhr, reserviert. Pro Dauerkarte steht ein weiteres Ticket zur Verfügung.

Am Samstag, dem 12. Februar, um 10 Uhr beginnt die zweite Verkaufsphase für all jene, die in dieser Saison schon Tickets erworben haben, wobei pro Person zwei Karten ausgegeben werden. Sollten danach noch Plätze frei geblieben sein, geht der Rest des Kontingents in den freien Verkauf, dies erscheint aus Sicht der Salzburger allerdings eher unwahrscheinlich. Für den Zutritt ins Stadion gilt die 2G-Regelung, außerdem herrscht FFP2-Maskenpflicht.

Im Lager der Salzburger herrscht gewaltige Erleichterung. "Wir freuen uns, dass es kurz vor diesem für ganz Österreich historischen Spiel noch zu einer sinn- und verantwortungsvollen Lösung gekommen ist", erklärte Geschäftsführer Stephan Reiter.