Haaland vor Liverpool"Ich lebe einen Traum"

Erling Haaland © GEPA pictures

Es ist die jugendliche Unbekümmertheit, von der Erling Haaland geleitet wird. Und dies kommt dem 19-jährigen Norweger zugute, ganz besonders in Tagen wie diesen, wenn all die Gerüchte um einen möglichen Wechsel wieder hochkochen. Der FC Liverpool tritt am Dienstag beim FC Salzburg an, um das Ausscheiden aus der Champions League zu vermeiden. Ein Wechsel nach England war in den vergangenen Wochen immer wieder kolportiert und ebenso oft von Salzburger Seite dementiert worden.