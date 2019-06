UEFA-Präsident Ceferin im Interview"Die großen Ligen müssen den kleinen helfen"

Facebook

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin © AP

Herr Ceferin, Sie sind ein viel beschäftigter Mann. Welche Aufgaben sind in den kommenden Tagen und Wochen zu bewältigen?

Ich bin tatsächlich sehr viel unterwegs. Jetzt war ich soeben bei einer UEFA-Tagung in Budapest und beim Frauen-Champions-League-Finale, nach dem Europa-League-Endspiel in Baku folgt das Champions-League-Finale in Madrid. Dann reise ich zum FIFA-Kongress am 5. Juni nach Paris, wo die Wahl des FIFA-Präsidenten erfolgen wird, und schließlich haben wir noch das Finale der Nations League in Portugal.