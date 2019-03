Facebook

Neymar während der WM in Russland © APA/AFP/SAEED KHAN

Er habe sich neben dem bereits bekannten Mittelfußbruch auch ein Band gerissen gehabt, sagte der 27-Jährige in einem Interview mit der brasilianischen Tageszeitung "O Globo", das am Sonntag veröffentlicht wurde. Brasilien scheiterte im WM-Viertelfinale an Belgien (1:2).

Der Bänderriss habe ihm bei der WM mehr Probleme bereitet als der Mittelfußbruch, erklärte Neymar. Der Angreifer von Paris Saint-Germain hatte sich zuletzt Ende Jänner erneut am Mittelfuß verletzt. Sein Verein prognostizierte daraufhin eine Ausfallzeit von etwa zehn Wochen. Die erneute Verletzung am rechten Fuß wurde dieses Mal nicht operiert, sondern konservativ behandelt. Derzeit befindet sich der PSG-Star in seinem Heimatland und bekommt dort eine spezielle Therapie.

Im Interview äußerte sich Neymar auch zu Gerüchten um einen Wechsel zu Real Madrid. "Real ist einer der größten Klubs der Welt. Jeden Spieler, an dem Real Madrid interessiert ist, würde es reizen, dort zu spielen. Aber ich bin glücklich in Paris." Dann fügte er hinzu: "Aber niemand weiß, was in Zukunft sein wird."