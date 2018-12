Schalke siegte dank Alessandro Schöpf gegen Lok Moskau mit 1:0, Porto ließ in Istanbul nichts anbrennen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alessandro Schöpf (links) schoss Schalke zu drei Punkten © AP

Später Jubel für Alessandro Schöpf: Der Österreicher erzielte am Dienstag zum Abschluss der Champions-League-Gruppe D in der 91. Minute das Siegtor bei Schalkes 1:0 gegen Lokomotive Moskau. Die Deutschen waren wie Porto bereits zuvor ins Achtelfinale eingezogen. Als Dritter weiterhin in der Europa League vertreten ist Galatasaray Istanbul - trotz einer 2:3-Heimniederlage gegen Porto.

Für Schalke war der zweite Gruppenplatz schon vor der Partie festgestanden. Bei den "Königsblauen" starteten deshalb nur drei Akteure von der 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund am Wochenende. Darunter war auch ÖFB-Teamspieler Schöpf, der in einer über weite Strecken tristen Partie spät im Nachschuss traf. Für den 24-jährigen Tiroler war es das erste Champions-League-Tor seiner Karriere. Nicht mitfeiern durfte Guido Burgstaller, der Schalke bekanntlich mit einer Achillessehnen-Blessur länger fehlt.

Im Parallelspiel in Istanbul sahen die Zuschauer beim 3:2 von Porto gleich drei Elfmeter, fünf Tore und ein versöhnliches Ende für die Heimmannschaft - trotz Niederlage. Porto führte 2:0 und 3:1, den Türken gelang jeweils nur der Anschlusstreffer. Sofiane Feghouli traf erst vom Punkt (45.+1) zum 1:2 und hätte in der 67. Minute wieder mit einem Elfmeterversuch zum 3:3 ausgleichen können (67.). "Gala" steigt in die Europa League um, Lok Moskau schied aus.

Mehr zum Thema Seria A Erst Traumtor erzielt - dann komplett nackt