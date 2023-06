Was für ein Tor, was für ein Jubel! Nachdem Panamas Anibal Godoy im Spiel um Platz drei der CONCACAF Nations League sehenswert per Fallrückzieher zum vermeintlichen Ausgleich gegen Mexiko getroffen hatte, feierte das Team das Tor ausgelassen mit einem einstudierten Teamjubel. Blöd nur: Godoy stand dabei im Abseits, der VAR checkte und der Schiedsrichter nahm das Tor schließlich zurück. Die Mexikaner setzten sich so mit 1:0 durch, auch, weil Panama ein zweites Tor aberkannt wurde.

Im Finale bezwangen die USA Kanada in Las Vegas mit 2:0 (2:0). Im Duell der beiden Co-Gastgeber der Weltmeisterschaft 2026 trafen Chris Richards (12.) und Folarin Balogun (34.). Sie fixierten damit die erfolgreiche Titelverteidigung. Beide Treffer wurden von Christian Pulisic vorbereitet.