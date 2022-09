Im Endspiel des Lafarge-Turniers kam es zu wilden Szenen zwischen den U18-Auswahlen aus Frankreich und Polen. Innerhalb von nur 20 Minuten kassierten die Franzosen gleich vier Rote Karten.

Dem Schiedsrichter blieb in Folge nichts mehr anderes übrig, als die Partie nach 77 Minuten abzubrechen. Vor allem der letzte Ausschluss hatte es in sich. Der 16 Jahre alte Darnel Bile von St. Etienne sprang dabei dem Polen Kacper Masiak von hinten in die Beine und schlug dann noch mit einer Kopfnuss zu.