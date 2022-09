Fans von Celtic Glasgow haben beim Spiel gegen St. Mirren (0:2) in der schottischen Fußball-Liga erneut anti-royale Gesänge angestimmt. "Wenn ihr die königliche Familie hasst, klatscht in die Hände", skandierten sie am Sonntag, wie der Sender Sky berichtete. Das hatten sie bereits am Mittwoch beim Champions-League-Spiel gegen Schachtjor Donezk in Warschau getan und die gestorbene Queen Elizabeth II. mit Spruchbändern verhöhnt.

Hintergrund der Antipathie der Celtic-Anhänger sind irische Wurzeln des Klubs. Nordirland gehört seit der Unabhängigkeit der Republik Irland vor gut 100 Jahren weiter zum britischen Königreich. Dort tobte jahrzehntelang ein blutiger Bürgerkrieg zwischen meist protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien und katholischen Befürwortern einer Wiedervereinigung mit dem EU-Mitglied Republik Irland.

Schon am Samstag sind Fans von Dundee United beim Spiel gegen Celtics Stadtrivalen Glasgow Rangers mit einem geschmacklosen Gesang aufgefallen. Videos zeigen, wie Fans des Auswärtsteams einen "Lizzy's in a box"-Chant ("Lizzy ist in einer Kiste") angestimmt haben.