Nur sieben Tore mehr als dem Tabellenletzten Nancy sind dem AC Ajaccio in der abgelaufenen Saison in der Ligue 2 gelungen. Während sich Nancy in der nächsten Saison nun mit Klubs wie Bastia-Borgo oder Avranches messen wird müssen, werden Neymar, Messi und Co. in Korsikas Hauptstadt aufschlagen. Ajaccio ist nämlich mit absolutem Offensiv-Minimalismus der Aufstieg in Frankreichs höchste Spielklasse gelungen. Ein 1:0 (durch einen Elfmetertreffer, natürlich) am letzten Spieltag gegen den bereits feststehenden Meister Toulouse sicherte den Korsen vier Punkte hinter den Südfranzosen den zweiten Platz und den damit verbundenen Direktaufstieg.

Dafür reichten "den Bären" unglaubliche 39 Treffer in 38 Spielen - zum Vergleich: Toulouse traf 82 Mal, der Dritte Auxerre 61 Mal. Nur sieben der 22 Siege feierten die Rot-Weißen mit mehr als einem Tor Unterschied, ganze elfmal gewannen sie 1:0. Hauptgrund für den Aufstieg: Ajaccio musste nur starke 19 Gegentreffer hinnehmen. Nicht umsonst wurde Torwart Benjamin Leroy in der zweiten Liga zum besten Torwart der Saison gekürt. Für Ajaccio ist es nach dem Abstieg 2014 die Rückkehr in die französische Fußball-Elite. Mit dabei auch Chaker Alhadhur, der beim Afrika-Cup als Aushilfs-Tormann mit aufgeklebter Rückennummer für Aufsehen sorgte.