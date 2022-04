Noch vor zwei Tagen sorgte eine Falschmeldung über den Tod von Fußballberater Mino Raiola für Aufregung - nun ist der bekannteste Berater im Fußballgeschäft wirklich verstorben. Über Raiolas verifizierten Twitteraccount - wo er sich noch kürzlich "angepisst" über die Falschnachricht zeigte - wurde der Tod bestätigt, der gebürtige Italiener wurde 54 Jahre alt. Aufgrund eines Lungenleidens hatte Raiola mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

"Mino hat bis zum Ende mit derselben Stärke gekämpft, die er auch am Verhandlungstisch gezeigt hatte, um seine Spieler zu verteidigen", heißt es in der Aussendung auf Twitter. "Mino hat so viele Leben durch seine Arbeit berührt und hat ein neues Kapitel in der modernen Fußballgeschichte geschrieben. ... "Minos Mission, den Fußball für Spieler zu einem besseren Platz zu machen, wird mit derselben Passion weitergehen.

Raiola, der auch als Berater von Erling Haaland und Zlatan Ibrahimovic fungiert hatte, galt als einer der härtesten Verhandler im Weltfußball, sorgte so unter anderem für den 105-Millionen-Euro-Wechsel von Paul Pogba zu Manchester United im Jahre 2016. Der Italiener begann seine Karriere Anfang der 1990er in den Niederlanden.